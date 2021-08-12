Либертарианку Мацапулину не допустили до выборов в ЗакС

Члена Либертарианской партии России Марину Мацапулину отказались регистрировать кандидатом в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 2 (Центральный район) из-за претензий к подписям избирателей.

Решение территориальный избирком № 30 принял на заседании 12 августа.

Рабочая группа комиссии изучила 1031 подпись, предоставленную кандидаткой, и признала недействительными 217 из них. Таким образом процент брака составил 21%, в четыре раза больше допустимой нормы.

Претензии были связаны с оформлением подписных листов. В частности, в некоторых из них не были указаны субъекты федерации, в которых зарегистрированы сборщики автографов. На этом основании признали недействительными 24 подписи. Кроме того, забраковали 27 подписей, которые собирала сама Мацапулина, поскольку она оставалась членом УИК с правом решающего голоса. Кандидатка пояснила, что подавала заявление о выходе из УИК. Однако на 5 августа участковая комиссия ещё не приняла решения о сложении с неё полномочий.

Значительная часть автографов не прошла проверку по базе МВД. Член ТИК Павел Шапчиц заявил, что базы могли устареть, и предложил отправить запрос в МВД с просьбой уточнить, какие именно несоответствия были найдены, а принятие решения пока отложить. Председатель ТИК Владимир Соколов ответил, что это невозможно, поскольку срок принятия решения по этому вопросу истекает.

Представители либертарианки заранее передали свои возражения к претензиям комиссии. Однако рабочая группа за полчаса до начала заседания отклонила их.

Мацапулина в ходе обсуждения вопроса об отказе ей в регистрации назвала происходящее фарсом. Она заявила, что не видела ни одного своего соперника по выборам, который бы вёл подписную кампанию на территории.

- Я думаю, всем присутствующим очевидно, что единственный кандидат с настоящими подписями – это я, - заметила Мацапулина.

Член её избирательного штаба Денис Михайлов добавил, что видел подписные листы некоторых других кандидатов.

- Подписные листы конкурентов, мягко говоря, не отвечали законодательству, - заявил Михайлов.

За отказ в регистрации проголосовали девять членов комиссии. Четверо воздержались. Голосовавших против не было.

Сергей Еремеев