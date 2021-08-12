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Новости 20:21

Бывшую судью Уставного суда Герасину не зарегистрировали на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Бывшую судью Уставного суда Герасину не зарегистрировали на выборах в ЗакС

Территориальная избирательная комиссия №7 отказала в регистрации кандидату "Новых людей" бывшей судье Уставного суда Ольге Герасиной. В ее подписях за выдвижение выявили 18,9% брака, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Всего из 1195 проверенных подписей недействительными признали 226, при допустимом браке в 60 автографов. Проверка МВД выявила 39 недостоверных подписей. Среди частых ошибок — неоговоренные исправления, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса среди сборщиков и один покойный подписант. 

Сама кандидатка делать заявлений перед комиссией не стала, предоставив возможность высказаться своему представителю Сергею Савченко. Он рассказал, что решение об отказе не стало неожиданным. Они намерены обжаловать снятие представительницы "Новых людей" с выборов. 

— Мы абсолютно уверены, что решение избирательной комиссии принято под давлением "Единой России" и конкретно господина Макарова, который в течение всего периода кампании высказывал очень спорные суждения в отношении Герасиной, — заявил Савченко. 

Ранее председатель ЗакСа Вячеслав Макаров выражал недоверие к работе сборщиков "Новых Людей". 

Впрочем, у Герасиной, бывшей судьи Уставного суда, упраздненного летом 2021 года, все равно есть возможность принять участие выборах в Законодательное собрание. Она идет вторым номером в общегородском списке "Новых людей", сразу после предпринимателя Дмитрия Павлова, который выдвигается по 24-му округу. Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 августа зарегистрировала список этой партии. 

Константин Леньков

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