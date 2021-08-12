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Муниципал 20:53

Шишлов обратился в полицию из-за вреда здоровью депутатов МО "Смольнинское" от дымовой шашки

фото ЗакС политика Шишлов обратился в полицию из-за вреда здоровью депутатов МО "Смольнинское" от дымовой шашки

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов обратился в полицию с просьбой организовать проверку по факту возгорания дымовой шашки у здания муниципального совета МО "Смольнинский".

Шишлов направил обращение на имя начальника УМВД по Центральному района Андрею Гаврилову. Поводом для этого стали сообщения, что депутаты округа, оказавшиеся в момент хлопка на лестнице, пострадали, у троих из них диагностировали черепно-мозговые и баротравмы. Шишлов просит полицию организовать проверку по фактам причинения вреда здоровью граждан и сообщить ему о принятом решении.

4 августа перед заседанием совета депутатов МО "Смольнинское" зажглась дымовая шашка, после чего прогремел громкий хлопок, который оглушил собравшихся депутатов. Несколько из них пострадали, на время потеряв слух. Тогда глава МО Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что не знал о произошедшем.

Полиция возбудила дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В МВД публиковали видеозапись, на которой видно, как двое неизвестных подкладывают дымовую шашку под крыльцо здания. Сообщалось, что один человек якобы был задержан по делу, и что один из опрошенных якобы мог до этого общаться с Ранковой. Официальных подтверждений, в том числе о личности опрошенных или их показаниях, пока нет.

Смольнинский районный суд 10 августа рассмотрит иск прокуратуры к муниципальному совету МО "Смольнинское". Ведомство считает, что заседания совета не проводились на протяжении нескольких месяцев, что может стать основанием для роспуска совета. Ранее такой же иск подавал Ранков, но суд оставил его без рассмотрения. 

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