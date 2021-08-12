Почти треть подписей за выдвижение Федосееева сочли недействительными

Члены Территориальной избирательной комиссии №7 на заседании 12 августа проголосовали за отказ в регистрации самовыдвиженцу Савве Федосееву, выдвигавшемуся в Законодательное собрание по 17-му округу, расположенному в Кировском районе Петербурга. В подписях за выдвижение оказалось в шесть раз больше допустимого количества недействительных подписей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Член комиссии Иван Шостак основной причиной для отказа назвал брак в подписях, превышающий допустимую норму в шесть раз. Из 4838 собранных подписей рабочая группа проверила 1195. Недействительными оказались 398 (31,8% от числа проверенных подписей). Причинами для признания подписей недействительными стали неверные данные избирателей и незаверенная информация о сборщиках. Также обнаружилось 15 повторяющихся подписей и 11 случаев неполного заполнения формы.

После подачи возражений на работу комиссии Федосееву удалось "отбить" лишь 9 подписей.

— К сожалению, качество баз МВД оставляет желать лучшего. Они меня не убедили. Ещё к большему сожалению, в Российской Федерации сложилась такая ситуация с избирательной системой, что независимым кандидатам практически нереально зарегистрироваться. Мы это видим, открывая новости каждый день. Мы пойдём в дальнейшие инстанции оспаривать. В заключение. Отбоя не было, борьба продолжается. За великую и свободную Россию, - декларировал Федосеев перед комиссией.

Помощник Федосеева Александр Смирнов, который присутствовал на всех заседаниях рабочей группы, рассказал, что некоторые подписи были забракованы справедливо. А вот отчетом МВД, который, по его словам, изобиловал пустыми полями для комментариев, остался недоволен.

Отказ поддержали 11 членов комиссии. Двое воздержались.

Константин Леньков