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Новости 10:35

Думский депутат требует запретить лицам, причастным к экстремизму, размещать рекламу в СМИ

фото ЗакС политика Думский депутат требует запретить лицам, причастным к экстремизму, размещать рекламу в СМИ

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров направил генеральному прокурору Игорю Краснову обращение, в котором предлагает запретить лицам, причастным к экстремистской деятельности, публиковать рекламу в СМИ и интернете.

В документе парламентарий апеллирует к принятому не так давно закону, согласно которому гражданам данной категории воспрещается принимать участие в выборах любого уровня. Однако, невзирая на наложенное вето, они все равно продолжают популяризовать свои идеи через рекламу - в том числе политическую, негодует Фёдоров. В связи с этим депутат и предлагает Краснову "присмотреться" к его идее.

"Прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство в части введения соответствующего запрета", - говорится в обращении Фёдорова.

Следует напомнить, что в последнее время журналисты и оппозиционеры все чаще начали сталкивться с давлением из-за своей работы. Издания и их сотрудников в последнее время вносят в реестры СМИ-иноагентов и нежелательных организаций, из-за чего редакции вынуждены прекращать свою деятельность. 

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