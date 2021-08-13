"Родине" закрывают путь в Мариинский

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сняла партию "Родина" с выборов в Законодательное собрание Петербурга. Отказы в продолжении кампании получили и большинство представителей партии по одномандатным округам - в том числе певица Татьяна Буланова. Зарегистрированы только два кандидата "Родины". Это не единственная проблема партии - "родинцы" утверждают, что им не дают размещать свою агитацию на улицах Петербурга.

Прошли только двое

Партия "Родина" 12 августа получила отказ в регистрации списка кандидатов по общегородскому округу в Законодательное собрание Петербурга. Решение приняла Санкт-Петербургская избирательная комиссия единогласно. У партии нет своего представителя в городском парламенте, поэтому ей надо было собрать подписи избирателей в поддержку выдвижения. Всего требовалось не менее 19358 автографов.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что "Родина" принесла необходимое количество подписей. Часть из них проверили и бракованными оказались более 500 автографов - около 13%. Допустимая норма брака - 5%.

Глава регионального отделения "Родины" Андрей Петров заявил, что партия намерена оспаривать отказ в регистрации в Центральной избирательной комиссии. Если и там не получится добиться успеха, то "Родина" пойдет в суд и дойдет до Верховного суда, обещал Петров. Он отметил, что решение Горизбиркома было ожидаемо из-за отказа в регистрации большинству кандидатов от партии по одномандатным округам.

Всего "Родина" выдвинула по округам 22 своих кандидатов. Регистрацию и возможность продолжить кампанию получили только два человека - лидер регионального отделения Андрей Петров и политтехнолог Максим Шугалей. Всем остальным представителям "Родины" - отказали в регистрации.

Основная причина - непредставление второго комплекта документов. Каждый кандидат сначала должен принести в свой территориальный избирком (ТИК) бумаги на выдвижение, а затем - бумаги для регистрации. Во второй пакет входят подписи избирателей в поддержку выдвижения кандидата - их надо было сдать до вечера 3 августа.

Из решений и сообщений ТИКов следует, что второй комплект документов не принесли 15 человек. Глава регионального отделения "Родины" Петров в разговоре с ЗАКС.Ру пояснил, что партия в пять этапов проверяла собранные подписи - у некоторых автографы не прошли отбор в необходимом количестве.

- Большая отбраковка была. И те кандидаты, которые не сдали, либо не получили должного количества правильно оформленных подписей непосредственно в их округах. Либо некоторые кандидаты не получили именно качественных подписей, необходимых для выдвижения по их округам, - сказал Петров.

Правда некоторые "родинцы" даже не пытались собирать подписи, сообщили в ряде избиркомов. В частности, выдвигавшийся в округе №24 Павел Фролов не оплатил с избирательного счета печать подписных листов, рассказали ЗАКС.Ру в территориальном избиркоме №20. Не распечатала подписные листы и кандидатка "Родины" по округу №22 Елена Шаршина, сообщил председатель ТИК №62 Юрий Кашкаров:

- У нее даже не было движений по избирательному счету. Чтобы собирать подписи, надо листы распечатать, они даже этого не сделали.

Один из кандидатов "Родины" по округу сам подал заявление в ТИК об отказе участвовать в дальнейшей кампании. Не продолжит гонку сценарист и композитор "Улицы разбитых фонарей" Андрей Иванов. Как следует из ГАС "Выборы", он получил отказ в регистрации. Причина должна быть указана в решении территориального избиркома №48, но пока документ не опубликован. В ТИКе на звонки ЗАКС.Ру не ответили.

Еще три кандидата "Родины" подписи все же сдали, но не прошли проверку на их достоверность. Согласно решению ТИК №34, выдвигавшийся по округу №11 Андрей Шпиленко принес 4800 подписей. Недействительными избирком признал 175 автографов - 16,01%. Баллотировавшийся по округу №13 Александр Колос тоже превысил допустимый порог брака, рассказала ЗАКС.Ру председатель ТИК №12 Светлана Воеводина.

- Закон позволяет погрешность до 5%, у него получилось 12,78%, к сожалению. Все остальные документы в порядке, и в срок, и вовремя, но, к сожалению, на основании заключения органов внутренних дел, часть подписей забракована, и другая часть - на основании заключения экспертов-почерковедов, - сказала Воеводина.

Более 18% брака нашли в подписях в поддержку выдвижения по округу №7 певицы Татьяны Булановой, сообщили в ТИК №17. В комиссии на заседании 12 августа отметили, что также артистка не предоставила сведения об источниках доходов. Ей в регистрации отказали единогласно.

Сама певица на заседании не была, партию представлял Петров. Он заявил журналистам, что отказ Булановой избираться "Родина" тоже обжалует. Глава реготделения партии отметил, что уровень подготовки документов у всех кандидатов одинаковый. Он обратил внимание на то, что "родинцам" отказали примерно с одинаковым количеством брака.

- У нас отказывали как под копирку всем кандидатам. Практически у всех одинаковый процент брака, несмотря на то, что у меня и у Максима Шугалея меньше 5% брака. При этом, команда у нас собирала одна по всему городу на каждого из кандидатов, - сказал Петров.

Кандидат от Партии роста по округу №14 и ранее сотрудничавший с многими другими партиями Сергей Бондин 12 августа распространил свое обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой. В нем кандидат заявил, что подписи Петрова якобы могут быть сфальсифицированы. Такой вывод он сделал из общения с людьми, проживающими в округе главы петербургской "Родины" - они якобы не наблюдали сбора автографов избирателей, сообщил Бондин. Он попросил Памфилову проверить достоверность подписей за Петрова. Петербургское отделение Партии Роста позже выступило со своим заявлением: попросило Бондина отозвать свое обращение, где он просит не регистрировать по подписям представителей других партий.

"Партия Роста категорически против такой политики. <...> Считаем недопустимым ограничение политической конкуренции за счёт использования несовершенного механизма сбора подписей, особенно сложно реализуемого для оппозиционных кандидатов", - заявили в Партии Роста.

Сам Петров негативно оценил обращение Бондина. По его мнению, кандидат от другой партии может пойти в суд, если у него есть доказательства.

- Он там читает то ли по бумажке, то ли фамилию мою практически забыл или имя отчество - ну, заготовка. Посмотрите внимательнее видео, это просто смешно, он просто маргинален. Если есть претензии, пускай подает письменно, в суд или не в суд - ради бога, пожалуйста, - сказал Петров.

Никто не узнает

Другая проблема "Родины" - недопуск ее агитации на улицы города, утверждают в партии. Председатель реготделения "Родины" Андрей Петров рассказал ЗАКС.Ру, что все основные владельцы билбордов в Петербурге якобы отказались от размещения их агитации уже после того, как партия частично заплатила за это деньги и распечатала материал. Отказали компании не только самой партии, но и ее кандидатам, которые со своих избирательных счетов все оплачивали, сказал Петров. По его словам, организации ссылались на комитет по печати и взаимодействию со СМИ:

- Все фирмы поголовно ссылались на то, что им не согласовывают: кому якобы макет, кому - размещение и так далее.

Глава комитета по печати Владимир Рябовол в разговоре с ЗАКС.Ру опроверг эту информацию. Он напомнил, что ведомство не работает с политической агитацией.

- Мы не занимаемся согласованием размещения политических партий. Это вопрос отношения коммерческих организаций с теми или иными заявителями, - сказал Рябовол.

Руководитель петербургского отделения "Родины" заявил изданию, что компании неофициально говорили о запрете размещения их агитации.

- В частных беседах все до одного говорили, что никаких плакатов и билбордов "Родины" висеть по городу не должно. Если даже Центральная избирательная комиссия отреагирует на жалобы партии "Родина", отказывать по причине отсутствия свободных площадей, - заявил глава реготделения партии.

Он уточнил, что "Родина" обращалась для размещения агитации к компаниям Russ Outdoor, Gallery и Poster. Директор по продажам Poster Вадим Иванов в разговоре с ЗАКС.Ру сообщил, что плакаты "Родины" не смогли повесить из-за отсутствия свободных площадей.

- Никаких отказов не было. Просто у нас полная загрузка, нет свободных поверхностей - вот и всё. Август-сентябрь, благодаря этой предвыборной агитации, которая в наружке используется, получились высокие сезоны, поэтому поверхностей нет, к сожалению, свободных, - рассказал Иванов.

В Russ Outdoor ЗАКС.Ру сообщили, что с "Родиной" действительно были договоренности по размещению агитации. Для них забронировали площади, но позже резерв отменили - долго ждали окончательного согласования вопроса от партии, заявили в организации.

В компании Gallery пообещали ЗАКС.Ру ознакомиться с ситуацией и дать свой комментарий. На момент публикации материала ответов от организаций не поступило.

Руководитель петербургского отделения партии предположил, что городские власти хотят сделать так, чтобы "Родину" в городе не было ни видно, ни слышно. Петров считает, что одна из причин проблем с размещением агитации - инициатива партии "ленинградская надбавка". За нее "Родина" собирала подписи по городу. Согласно инициативе, пенсионерам Петербурга ежемесячно должны добавлять к пенсии 10 тысяч рублей.

Также, по мнению Петрова, "Родину" изначально не брали в расчет - из-за этого и все проблемы:

- Партию "Родина", скорее всего, они в своих раскладах просто не видели. То есть все места были поделены заранее. А партия "Родина", ни с кем не договариваясь, пошла на выборы.

Глава реготделения сообщил, что партия обратилась в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию с просьбой разобраться в ситуации. Ранее ТАСС писал, что руководитель "Родины" и депутат Государственной Думы Алексей Журавлев писал в Центральную избирательную комиссию - та перенаправила вопрос в Горизбирком. Последний 9 августа сообщил, что ведется проверка и "в целях объективности и достоверности проверки до ее завершения представление материалов исключено".

К ЦИКу публично обращалась и певица Буланова, которая выдвинулась от "Родины" в ЗакС Петербурга и Госдуму. Она заявила о дискриминации своей партии в городе.

- На каком основании к наружной агитации не допустили тысячи наших плакатов и баннеров? Больно, ведь за ту же надбавку пенсионерам отдали свои подписи более 100 тысяч петербуржцев, - сказала певица.

По ее мнению, чиновники Петербурга испугались инициативы "Родины" о "ленинградской надбавке". Буланова считает, что это предложение может стать "реальным инструментом поддержки пенсионеров", но из-за отказов властей "о ней никто не узнает".

После обращения певицы глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в Петербург направлена делегация для проверок по всем жалобам. Со вторника представители ЦИК посещали различные комиссии, но свою работу никак не комментировали.

София Саттарова