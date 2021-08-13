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Новости 12:58

Сторона обвинения и адвокаты Соболь обжаловали её приговор по "санитарному делу"

фото ЗакС политика Сторона обвинения и адвокаты Соболь обжаловали её приговор по "санитарному делу"

Адвокаты юристки Любови Соболь равно как и сторона обвинения, обжаловали её приговор в рамках "санитарного дела", информирует РИА "Новости".

Ранее соратницу Алексея Навального признали виновной в подстрекательстве к нарушению ч. 1 ст. 236 УК РФ. В течение полутора лет ей запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, посещать массовые мероприятия, выезжать из Москвы и Московской области. Также суд обязал ее отмечаться в инспекции три раза в месяц.

Невзирая на постановление суда Соболь уехала из России.

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