Работающих в Петербурге агрегаторов обязали до 15 октября вакцинировать 80% таксистов

Комитет по транспорту обязал таксомоторные компании до 15 октября вакцинировать от коронавируса 80% своих водителей, проинформировали в пресс-службе Смольного.

С готовностью на требование откликнулись в "Яндексе", который разместил в своём приложении для таксистов прививочные пункты. Самостоятельная точка агрегатора откроется в ближайшее время.

В свою очередь "Таксовичкоф" уже запустил пункт COVID-вакцинации на своей площадке, а "Сити-Мобил" прививает своих таксистов при поддержке администрации Красногвардейского района.

Отмечается, что вакцинация активно идёт во всей петербургской транспортной сфере, а комтранс ведёт работу по обеспечению COVID-безопасного обслуживания горожан.