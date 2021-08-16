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Новости 18:13

Мацапулина обжаловала отказ зарегистрировать ее кандидатом в депутаты

фото ЗакС политика Мацапулина обжаловала отказ зарегистрировать ее кандидатом в депутаты

Кандидатка-самовыдвиженка в депутаты Законодательного собрания Петербурга по 2-му округу Марина Мацапулина подала жалобу в Горизбирком. Она намерена "отбить" подписи, которые ТИК № 30 посчитала недействительными. У нее возникли претензии к экспертизе МВД, в которой силовики не указали причины несоответствия автографов, сообщила ЗАКС.Ру кандидатка. 

- Мы обжалуем экспертизу МВД, в которой нет абсолютно никаких комментариев. Просто "не соответствуют", а чему, видимо, стоит догадываться. При этом в этой таблице есть комментарий, что этот столбец [в котором необходимо указать причины несоответствия] должен заполняться МВД в случае несоответствия. Другой информации там нет, поэтому мы предлагаем ГИК отменить экспертизу, - рассказала Мацапулина. 

В случае с отчетом МВД она ссылается на опыт выборов 2016 года, когда у кандидата Александра Шуршева комиссия согласилась отклонить экспертизу МВД. 

- Точно такая же ситуация была в 2016 году, когда у Шуршева полностью отменяли экспертизу МВД по абсолютно таким же причинам. Хотим повторить эту практику, - сообщила Мацапулина. 

Она также требует засчитать подписи, которые собирала лично. Их забраковали из-за того, что на момент сбора самовыдвиженка оставалась членом УИК с правом решающего голоса. Она уверена, что статус кандидатки превалирует над статусом ЧПРГ. Другой повод для спора – неполные данные сборщиков в подписных листах. По мнению Мацапулиной, у комиссии имелись нотариально заверенные данные сборщиков, которые они могли изучить. 

В течение семи дней комиссия назначит заседание рабочей группы по жалобам, на которой рассмотрят замечания. 

Константин Леньков

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