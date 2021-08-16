Беглов объявил о консервации временного госпиталя в "Ленэкспо"

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе эфира на "Радио России - Санкт-Петербург" заявил, что временный госпиталь в "Ленэкспо" будет законсервирован за исключением пятого павильона.

Беглов отметил, что стационары Петербурга возвращаются в обычный режим, и на минувшей недели власти начали поэтапно выводить три федеральных учреждения из "красной зоны". По плану, они вернутся к плановому приему пациентов до конца августа.

"Также в ближайшие дни планируем законсервировать мощности полевого госпиталя в "Ленэкспо", за исключением пятого павильона", - сказал Беглов.

При этом Беглов отметил, что в первой декаде августа власти "добились положительной динамики" по основным показателям, и сейчас коэффициент распространения коронавируса в городе "стабильно меньше единицы". Напомним, за последние сутки оперштаб отчитался о 1 383 новых случаев COVID-19 в Петербурге: это минимальное значение с конца июня.

Ранее принимать пациентов прекратил седьмой павильон "Ленэкспо". На минувшей неделе ежедневно в больницы Петербурга госпитализировали около 300 пациентов, за 15 - 16 августа комздрав отчитался о госпитализациях в два раза меньше - 145 пациентов.