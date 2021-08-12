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Седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием пациентов с COVID-19

фото ЗакС политика Седьмой павильон "Ленэкспо" прекратил прием пациентов с COVID-19

Седьмой павильон временного госпиталя в "Ленэкспо" прекратил принимать пациентов с коронавирусом, сообщили в Смольном.

Губернатор Александр Беглов заявил, что было решено расформировать эту часть из-за того, что число заболевших петербуржцев снижается "благодаря вакцинации", и количество пациентов в "Ленэкспо" уменьшается. Пока продолжает принимать пациентов в средней и и среднетяжелой форме пятый павильон "Ленэкспо". Он рассчитан на 295 коек, сейчас там на лечении находятся 111 пациентов. 

Пока стационары постепенно возвращают к штатному режиму работы: ранее пациентов с коронавирусом перестали принимать Мариинская больница, Горбольница №2, больница Святителя Луки. При этом парой дней ранее число госпитализаций, по данным комздрава, возросла до 300 в день – почти в два раза за сутки.

 

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