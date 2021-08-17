Горизбирком утвердил результаты жеребьевки мест в бюллетене на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании во вторник, 17 августа, утвердила результаты проведенной накануне жеребьевки политических партий по распределению мест в бюллетене на выборах в ЗакС.

Замечаний к процедуре и результатам определения порядка размещения избирательных объединений не было, отметила председатель Горизбиркома Наталья Чечина.

Первые три места в бюллетене займут "Новые люди", "Единая Россия" и "Яблоко". Далее будут следовать ЛДПР, "Справедливая Россия – За Правду", КПРФ, РПСС и Партия роста.

Напомним, ранее в ЦИК определили порядок расположения партий в бюллетене на думских выборах.