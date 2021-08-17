           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:23

Горизбирком утвердил результаты жеребьевки мест в бюллетене на выборах в ЗакС

фото ЗакС политика Горизбирком утвердил результаты жеребьевки мест в бюллетене на выборах в ЗакС

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании во вторник, 17 августа, утвердила результаты проведенной накануне жеребьевки политических партий по распределению мест в бюллетене на выборах в ЗакС.

Замечаний к процедуре и результатам определения порядка размещения избирательных объединений не было, отметила председатель Горизбиркома Наталья Чечина.

Первые три места в бюллетене займут "Новые люди", "Единая Россия" и "Яблоко". Далее будут следовать ЛДПР, "Справедливая Россия – За Правду", КПРФ, РПСС и Партия роста.  

Напомним, ранее в ЦИК определили порядок расположения партий в бюллетене на думских выборах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости17 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru