Кандидат-эсер по округу №13 Шамахов предложил соперникам подписать меморандум о честных выборах

Кандидат в депутаты Законодательного собрания по округу №13 от "Справедливой России – За правду" и директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов на пресс-конференции 17 августа предложил соперникам по округу подписать "пакт о ненападении" — меморандум о честных выборах, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Шамахов считает, что общая задача кандидатов-одномандатников — работать на избирателей, округ и город.

Он отметил, что зачастую в предвыборных гонках применяются попытки опорочить конкурентов. За обиду портить реноме друг другу — не совсем правильный путь, уверен Шамахов. По его мнению, более целесообразно работать над своими программами, которые могут помочь району стать лучше.

Вместе с подписанием меморандума Шамахов призвал конкурентов собраться вместе и поговорить о наиболее проблемных точках Приморского района.

- Возможно вместе создать реальную программу развитию округа, преодоления всех узких мест. Потом победитель будет эту программу реализовывать, - предложил директор СЗИУ РАНХиГС.

Он считает, что не прошедшие в ЗакС одномандатники могут помогать ставшему депутатом реализовывать эту программу. Это естественная и правильная история, заявил Шамахов.

София Саттарова