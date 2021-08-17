Шлосберг подал апелляцию на решение снять его с выборов в Госдуму

Псковский депутат Лев Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда, отказавшего ему в регистрации кандидатом в Госдуму, информирует пресс-служба регионального отделения "Яблока".

"В первый апелляционный суд общей юрисдикции через Московский городской суд нами подана апелляционная жалоба на решение Московского городского суда от 9 августа об отмене регистрации Льва Шлосберга кандидатом в депутаты Государственной Думы по 207 (Ховринскому) одномандатному избирательному округу. Жалоба принята к производству", - указано в сообщении партии.

В апелляции перечислены положения, на основании которых вышестоящей инстанции следует пересмотреть и отменить решение Мосгорсуда.

Так, Шлосберг полагает, что суд не стал принимать во внимание, что на момент его регистрации решение о запрете деятельности ФБК* и признании его экстремистской организацией принято не было, равно как не вступило в законную силу постановление о факте причастности кандидата к деятельности данной экстремистской организации. Наконец, решение Мосгорсуда принято вопреки 54 статье Конституции о невозможности придания закону обратной силы.

"В апелляционной жалобе содержится также ряд других оснований и доказательств. Мы полагаем, что изложенных правовых оснований достаточно для принятия положительного решения по жалобе и отмены решения суда", - уверены в "Яблоке".

Городской суд Москвы отказал Шлосбергу в регистрации 9 августа.