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Шамахов: Скоро на пенсию, решил идти в ЗакС и помочь избирателям

фото ЗакС политика Шамахов: Скоро на пенсию, решил идти в ЗакС и помочь избирателям

Директор СЗИУ РАНХиГС и член Общественной палаты Петербурга Владимир Шамахов на пресс-конференции 17 августа рассказал о причинах своего выдвижения в Законодательное собрание Петербурга по округу №13, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

Шамахов со ссылкой на законодательство напомнил, что руководителем высшего учебного заведения нельзя быть с 70 лет.

 ⁃ Мне вот в январе следующего года исполняется как раз эта дата. Поэтому я по-любому не смогу возглавлять мое любимое учебное заведение — Северо-Западное управление РАНХиГС. Естественно, встал вопрос: куда дальше? Идти на пенсию, выращивать огурцы — это рановато еще. <…> Сил, возможностей хватает, здоровье есть, но, самое главное, есть опыт, опыт многообразный. <…> Есть желание поработать на Петербург, на любимый Приморский район, помочь гражданам, помочь избирателям. Совершенно искреннее мое желание, - рассказал Шамахов.

Он уточнил, что сотрудничать с вузом не прекратит. По словам кандидата, ему уже предложено стать научным руководителем института либо в сентябре, либо в январе.

Также Шамахов рассказал об основных проблемах Приморского района, на которые делает упор. В частности, это отсутствие родильного дома, проблемы пешеходных переходов на ж/д путях, ЖКХ и отравление воздуха. Работа над решением вопросов уже начата, отметил кандидат.

Он добавил, что также намерен добиваться создания молодежных парламентов. Сначала на уровне муниципалитетов в районе, а затем на уровне города, рассказал директор СЗИУ РАНХиГС.

 ⁃ У нас по каким-то причинам и в городе нет молодежного парламента, и в муниципальных органах. Есть "советы при", но это совсем другое. "При" — это "вот давайте вы тут поиграетесь, мы вас поучим, мы вас скажем, как надо действовать". Нынешнюю молодежь это не устраивает, - считает Шамахов.

По его словам, молодое поколение способно не только самостоятельно решать существующие проблемы, но и планировать будущее.

София Саттарова

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