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Самовыдвиженец Фассахов оспаривает в суде свое снятие с выборов из-за отсутствия подписей

фото ЗакС политика Самовыдвиженец Фассахов оспаривает в суде свое снятие с выборов из-за отсутствия подписей

Самовыдвиженец по округу №4 Владислав Фассахов сообщил ЗАКС.Ру, что подал в Василеостровский районный суд иск к территориальной избирательной комиссии №2 из-за отказа ему в регистрации в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания. Он отметил, что подал в комиссию все необходимые документы кроме подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. 

Ранее Фассахов просил ТИК освободить его от набора автографов из-за форс-мажора - коронавируса. В условиях распространения болезни собирать подписи невозможно, уверен самовыдвиженец. 

Экс-кандидат требует зарегистрировать его на выборы в ЗакС без автографов. Он намерен дойти до Европейского суда по правам человека, если потребуется, заявил Фассахов.

Он добавил, что после подачи иска территориальный избирком сообщил ему о необходимости подать последний финансовый отчет. Иначе может наступить административная ответственность за непредоставление документа - 20-25 тысяч рублей (ст. 5.17 КоАП), сообщил ТИК в письме Фассахову (есть в распоряжении ЗАКС.Ру). Самовыдвиженец считает, что избирком таким образом оказывает на него давление. 

Отметим, итоговый финансовый отчет обязаны предоставить все кандидаты в депутаты или люди, которые лишились этого статуса. Каждый самовыдвиженец и кандидат от непарламентской партии обязан сдать в поддержку своего выдвижения подписи избирателей того округа, от которого идет в парламент. Данное требование прописано в законе о выборах. 

София Саттарова

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