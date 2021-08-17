Саратовский коммунист Бондаренко отстоял в суде свое право на участие в выборах в ГД

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Николай Бондаренкo, выдвигающийся от Саратовской области, смог победить в суде и пока тем самым отстоять свое участие в выборах в Госдуму. В ходе процесса его, по иску конкурента на выборах, обвиняли в причастности к деятельности структур Алексея Навального, признанных экстремистскими, в связи с постом в социальных сетях, который был опубликован коммунистом десять лет назад.

"Я не имел никогда отношения ни к Навальному, ни к его структурам, ни к другим каким-либо экстремистским организациям. За всем этим, как мне кажется, стоят власти. Я не знаю, истцы испугались или увидели, что их обвинения очевидно абсурдные, или стыдно стало", - приводит комментарий молодого члена КПРФ "Московский комсомолец".

Дело в отношении Бондаренко, как сообщил он сам на собственном YouTube-канале, закрыли. Иск против политического соперника подавал представитель партии "Коммунисты России" Дмитрий Архипов.