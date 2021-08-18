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Новости 12:52

КПРФ требует снять с выборов в Госдуму Марию Бутину

фото ЗакС политика КПРФ требует снять с выборов в Госдуму Марию Бутину

КПРФ направила запрос в Центризбирком с требованием еще раз проверить собственность сотрудницы телеканала Russia Today Марии Бутиной, которая баллотируется в Госдуму от единороссов, и снять ее с выборной гонки. Достаточным основанием для этого, по мнению коммунистов, служат ее "иностранные облигации и акции 34 иностранных компаний, а также иностранное финансирование", как говорится на сайте Кировского отделения партии. Все это прописано в сведениях о Бутиной как о кандидате, опубликованных ЦИК.

"Предусмотрено, что гражданин РФ, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Госдумы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов <...> закрыть счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, и осуществить отчуждение иностранных финансовых институтов". В связи с этим необходимо исключить Бутину Марию Валерьевну из партийного списка "Единой России" на предстоящие выборы в Государственную думу", - пишут коммунисты.

Напомним, что ранее Центризбирком снял с выборов в Госдуму выдвигавшегося от КПРФ Павла Грудинина, сославшись на незадекларированный и незакрытый офшор, который якобы имеется у него на Белизе. Коммунисты попытались оспорить это решение в Верховном суде.

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