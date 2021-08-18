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Выборы 2021

Новости 15:26

ЦИК, СПЧ и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии на выборах

фото ЗакС политика ЦИК, СПЧ и Москалькова подписали соглашение о взаимодействии на выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова, глава Совета по правам человека Валерий Фадеев и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова подписали соглашение о взаимодействии на сентябрьских выборах, передает ТАСС.

Памфилова заявила, что главная задача — "чтобы выборы прошли максимально чисто, прозрачно", и чтобы "никто не сомневался в достоверности результатов голосования и, как следствие, в легитимности избирательной кампании". По ее словам, ЦИК готов наделить омбудсмена и СПЧ "возможностями оперативно реагировать, давать информацию во время выборов в целях предупреждения разного рода нарушений".

По мнению главы ЦИК, на выборах "провокаций будет очень много, комиссиям придется непросто", и потому "взаимодействие и квалифицированная реакция" нужна избирателям.

Москалькова, в свою очередь, отметила, что вместе со своим аппаратом она планирует посетить несколько регионов, чтобы "непосредственно убедиться, как организовано наблюдение". Фадеев сообщил, что в СПЧ создана мониторинговая группа из 11 человек, которых направят в регионы в дни выборов.

Выборы в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября. Голосование продлится три дня, с 17 по 19 включительно.

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