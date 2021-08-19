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Выборы 2021

Новости 15:52

Миронов хочет, чтобы призами поощряли не только голосующих на выборах онлайн

фото ЗакС политика Миронов хочет, чтобы призами поощряли не только голосующих на выборах онлайн

Лидер эсеров Сергей Миронов находит не вполне справедливым то, что организаторы сентябрьских выборов заманивают людей ценными призами и подарками только на онлайн-голосование. Например, в Москве для тех, кто согласится проголосовать дистанционно, разыгрываются денежные сертификаты, сто автомобилей и двадцать квартир.

"По нашей информации, бюджетников не просто поощряют, а настоятельно склоняют к онлайн-голосованию, и это вызывает подозрения", - признался депутат Госдумы.

Если и применять эту практику, то, по мнению политика, она должна касаться в не меньшей степени будущих посетителей УИКов, чего пока не наблюдается.

"Честнее и правильнее было бы разыгрывать квартиры и машины среди пришедших на участки, и не только в Москве. Это сразу повысило бы явку, хотя мы прекрасно понимаем, что "Единой России" высокая явка невыгодна", - рассудил он.

Лидер справедливороссов по-прежнему с недоверием смотрит и на формат утвержденного в ряде регионов электронного голосования, и на то, что выборы растянутся на три дня. Он призывает всех ответственных граждан явиться на участки в последний день, 19 сентября.

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