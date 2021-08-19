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Горсуд обязал ТИК зарегистрировать на выборах следователя-коммуниста Гудина

фото ЗакС политика Горсуд обязал ТИК зарегистрировать на выборах следователя-коммуниста Гудина

Санкт-Петербургский городской суд 19 августа обязал территориальную избирательную комиссию №62 зарегистрировать как кандидата в депутаты Законодательного собрания Петербурга по округу №22 следователя МВД Ивана Гудина, сообщил ЗАКС.Ру сам Гудин. Его в новый состав парламента выдвинула парти КПРФ.

По словам следователя, в суде он повторил свой довод о том, что комиссия обязана была предоставить ему возможность заменить неверный документ. Представитель ТИК возражал пртив такого трактования закона, сообщил Гудин.  

- Суд посчитал, что я имел право это сделать, я это сделал. И суд обязал территориальную избирательную комиссию зарегистрировать меня кандидатом, - сказал представитель КПРФ.

Он уточнил, что у ТИК есть пять дней на обжалования решения. Избирком вряд ли на это пойдет, считает Гудин. 

Напомним, ТИК №62 два раза снимал с выборов следователя МВД. В первый раз за соответствующее решение проголосовало не достаточное количество членов комиссии, второй раз голосов набралось достаточно для снятия с выборов. Причина для отказа в регитстрации - ошибка в заявлении о выдвижении. Гудин написал документ на имя Санкт-Петербургской избирательной комиссии и в нем говорится о выдвижении по многомандатному, а не одномандатному округу. Кандидат и ряд членов комиссии настаивали на том, что это была техническая ошибка. Гудин может ее исправить, все остальные бумаги он представил в должном виде, заявил член ТИК от КПРФ Дмитрий Акаемов.

София Саттарова

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