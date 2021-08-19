На выборы в Госдуму зарегистрировано более 6 тысяч кандидатов

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 19 августа сообщила о количестве зарегистрированных участников выборов в сентябре 2021 года. Трансляция совещания шла на официальном сайте ЦИК.

Памфилова рассказала, что на выборы в Государственную Думу зарегистрировано по спискам партий более 4 тысяч человек. Она добавила, что 2051 человек выдвинуты партиями по одномандатным округам, также в выборах будут участвовать 11 самовыдвиженцев. В среднем 9 кандидатов на один мандат - это очень высокий уровень конкуренции, считает Памфилова.

По ее словам, на выборах в региональные Законодательные собрания выдвинута всего 21 тысяча кандидатов. Зарегистрировано "чуть менее 19 тысяч" человек, уточнила Памфилова.

Более 90 тысяч кандидатов выдвинулись на выборы всех уровней, которые пройдут в России в сентябре, рассказала Памфилова. Из них зарегистрировано более 80 тысяч человек, добавила глава ЦИК.

Напомним, 17-19 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы. В разных регионах в эти дни будут голосовать за составы субъектовых парламентов и руководителей регионов. В Петербурге избиратели будут выбирать новый состав Законодательного собрания. Ознакомиться со списком зарегистрированных кандидатов по одномандатным округам можно на специальной карте ЗАКС.Ру.

София Саттарова