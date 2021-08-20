Эсер Королев пожаловался в Горизбирком на "забытый" билборд на тему праймериз "Единой России"

В Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступила жалоба кандидата от "Справедливой России – За Правду" в депутаты ЗакСа по округу № 3 Игоря Королева. Он обратил внимание, что в Петроградском районе, на Аптекарской набережной, продолжает висеть "случайно забытый" билборд, на которых единоросс Юрий Гладунов благодарит за поддержку на праймериз партии.

По словам эсера, такие баннеры появились еще в мае, после подведения итогов предварительного голосования "Единой России", однако остаются на улицах и в разгар агитационного периода. Королев полагает, что подобный материал не мог быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

- Я хочу, чтобы Горизбирком уведомил это лицо о том, что происходит нарушение, и принял решение о привлечении его к ответственности, - добавил Королев.

Напомним, в избирательный округ № 3 входят весь Петроградский район, муниципалитет "Ланское" и часть муниципалитета "Озеро Долгое". Депутат ЗакСа Гладунов — первый номер в списке "Единой России" от этой территории. По одномандатному округу партией власти выставлен другой кандидат — начальник отдела управления материально-технического обеспечения ЗакСа Алёна Кукушкина.