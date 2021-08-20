ГИК не отменил решение об отказе в регистрации либертарианке Мацапулиной

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 20 августа рассмотрела жалобу самовыдвиженки-либертарианки Марины Мацапулиной на решение территориального избиркома № 30 об отказе ей в регистрации как кандидата в депутаты Законодательного собрания по округу № 2, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. ТИК снял Мацапулину с выборов из-за якобы большого уровня брака в подписных листах.

Член Горизбиркома Олег Зацепа сообщил, что жалобу предлагается удовлетворить частично. Незаконных действий территориальный избирком не совершил, но решение об отказе в регистрации стоит пересмотреть, заявил Зацепа.

Председатель ТИК Владимир Соколов сообщил, что некоторые подписи повторялись по кодам нарушения. Если пересчитать коды, которые не оспариваются, их будет 48, сказал Соколов. Плюс ещё 11 автографов, которые установлены как недействительные из-за того, что Мацапулина собирала их в статусе члена участковой комиссии, напомнил руководитель территориального избиркома. Ещё одна подпись не оспаривается, и получается, что число недостоверных автографов составило 60 — допустимый порог брака в 51 автограф превышен, сказал глава ТИК.

В связи с этими обстоятельствами Зацепа предложил объявить перерыв и подготовить альтернативный проект решения об отказе в удовлетворении жалобы. В новом документе приводится расчёт, какие подписи признаются недействительными — их 60, сообщил Зацепа.

Мацапулина сообщила, что уведомляла члена ТИК о намерении приостановить свои полномочия ещё весной. Все комиссии были в курсе, что она получила статус кандидата, считает Мацапулина.

⁃ От себя я сделала все, что требует от меня законодательство, чтобы мои полномочия были приостановлены, - заявила Мацапулина.

Доказательный факт о том, что она уведомила об измении своего статуса, произошёл уже во время сбора подписей, заявил Зацепа. Поэтому те 11 автографов признаются недействительными, сказал член ГИК.

За направление вопроса о регистрации Мацапулиной на пересмотр проголосовали 4 члена комиссии. За отказ в удовлетворении жалобы — 6 членов комиссии. Последнее решение считается приоритетным, отметили члены Горизбиркома.

Напомним, ТИК №30 решил, что 21% из проверенных подписей избирателей в поддержку выдвижения Мацапулиной недостоверны. Она не согласилась с этим и подала жалобу в ГИК. Рабочая группа Горизбиркома обсудила обращение самовыдвиженки 19 августа и пришла к выводу, что решение ТИК следует отменить и обязать территориальный избирком снова рассмотреть вопрос о регистрации Мацапулиной.

София Саттарова