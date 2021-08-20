Глава петербургского комтранса рассказал о покушениях на жизнь сотрудников ведомства

Руководитель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков у себя на странице "ВКонтакте" сообщил о нападениях на инспекторов ведомства, занимающихся вопросами парковки в городе. По его словам, с тех пор, как с конца июня на комтранс была возложена функция контроля за соблюдением правил парковки, сотрудники уже трижды становились жертвами ряда прецедентных ситуаций.

К примеру, несколько дней назад был задержан таксист-нелегал, наехавший на инспектора и скрывшийся с места ДТП. Сотрудник комтранса получил легкие травмы, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомнил Поляков и про случай, когда кондуктор троллейбуса, курсирующего в Калининском районе, получил удал в лицо, или о пострадавшей работнице "Горэлектротранса", которой "досталось" от распылённого огнетушителя.