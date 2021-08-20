           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:27

Глава петербургского комтранса рассказал о покушениях на жизнь сотрудников ведомства

фото ЗакС политика Глава петербургского комтранса рассказал о покушениях на жизнь сотрудников ведомства

Руководитель комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков у себя на странице "ВКонтакте" сообщил о нападениях на инспекторов ведомства, занимающихся вопросами парковки в городе. По его словам, с тех пор, как с конца июня на комтранс была возложена функция контроля за соблюдением правил парковки, сотрудники уже трижды становились жертвами ряда прецедентных ситуаций.

К примеру, несколько дней назад был задержан таксист-нелегал, наехавший на инспектора и скрывшийся с места ДТП. Сотрудник комтранса получил легкие травмы, а его обидчик стал фигурантом уголовного дела по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Напомнил Поляков и про случай, когда кондуктор троллейбуса, курсирующего в Калининском районе, получил удал в лицо, или о пострадавшей работнице "Горэлектротранса", которой "досталось" от распылённого огнетушителя.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости20 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru