           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:07

Памфилова — о подготовке Петербурга к выборам: У вас конь не валялся

фото ЗакС политика Памфилова — о подготовке Петербурга к выборам: У вас конь не валялся

Глава Центризбиркома Элла Памфилова, комментируя петербургскую предвыборную ситуацию, в очередной раз раскритиковала Горизбирком. По сведениям чиновницы, представители петербургского избиркома еще ни разу не встретились с представителями Общественной палаты, чтобы обсудить вопросы, связанные с видеонаблюдением.

"У вас конь не валялся. Работа организована слабо", - произнесла она в эфире "Эха Петербурга".

Ее также не устраивает систематическое давление на избиркомы разного уровня в городе, наблюдаемое ею как минимум два последних года. По ее предположению, давление организует некто влиятельный со связями в правоохранительных органах.

"У вас (в Петербурге) как нигде организованы группы влияния на избиркомы. Какой там закон, какие депутаты?", - задалась героиня интервью риторическим вопросом.

Напоследок Памфилова выразила надежду на то, что хотя бы после выборов качество работы петербургского Горизбиркома вырастет и будут произведены существенные кадровые изменения.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости21 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru