В ОНК рассказали о запрете Фургалу и другим арестантам СИЗО "Лефортово" спать днем

Член Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников рассказал, что администрация СИЗО "Лефортово" запрещает заключенным спать днем, в том числе бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу.

"Фургал и другие заключенные, с которыми я говорил, рассказали мне, что администрация СИЗО запретила заключенным спать днем. Хотя лежать на кровати и даже закрывать при этом глаза им не запретили. Это непонятное решение, самое главное - неясно, как его будут контролировать. Есть вопросы к данному нововведению, мы постараемся выяснить, откуда оно взялось, и вернуть все как было, потому как сон, в том числе дневной, заключенным важен", - приводит слова Мельникова ТАСС.

Кроме того, в СИЗО перестали транслировать новости по радио: работает лишь одна радиоточка, где транслируют исключительно радио. Мельников привел слова Фургала о том, что он с помощью этой музыки приобщается к прекрасному, но новости - это важно для арестантов, они не должны чувствовать себя оторванными от мира.

Запретили арестантам также брать на прогулку питьевую воду, продолжил Мельников. Он напомнил, что среди заключенных есть те, кто перенес коронавирус, и вода им необходима. По словам Мельникова, члены ОНК направили обращение к администрации изолятора для устранения этих проблем и намерены держать ситуацию на контроле.