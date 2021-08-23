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Во Владимирской и Вологодской областях единороссы дарят избирателям крышки для закаток со своим логотипом

фото ЗакС политика Во Владимирской и Вологодской областях единороссы дарят избирателям крышки для закаток со своим логотипом

Жители Вологодской и Владимирской областей поделились в социальных сетях фотографиями "подарков" от представителей "Единой России", идущих на выборы в Госдуму: члены партии власти вручают избирателям крышки для закаток со своим логотипом.

К примеру, во владимирском посёлке Красная Горбатка крышки для консервации с медведем ЕР гражданам выдали в ходе празднования дня основания населенного пункта, который проходил в местном ДК. 

"Зал был заполнен минимально. Присутствовали только те, кому вручали дипломы и благодарности. Крышки для многих очень актуальный сезонный атрибут. Подарки принимали все, даже приверженцы других политических взглядов", - делится наблюдениями локальный журнал "Горбатка.ру".

Аналогичные "подарки" получили и жители Вологды.

"Чтобы избиратель не забыл, за кого надо голосовать, ему выдают листовку Валентины Артамоновой в довесок к крышкам — она выдвигается от партии „Единая Россия" в Государственную думу", - сообщает в свою очередь портал vologda-poisk.ru.

Пользователи соцсетей по данному поводу иронизируют, что в ходе вручения заготовочного атрибута единороссам следовало бы говорить "Вам крышка!".

Фото: «Горбатка.ру»

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