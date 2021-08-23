ЦИК создала рабочую группу по подведению итогов выборов в Госдуму

Центризбиром утвердил образование рабочей группы для подведения общих результатов выборов депутатов Госдумы, передает РИА "Новости".

Постановление ЦИК было принято на заседании 23 января. В документе указано, что рабочая группа обеспечит работу по определению результатов выборов и установлению общих результатов. Группу возглавила председатель ЦИК Элла Памфилова, также в нее вошли зампред ЦИК Николай Булаев, секретарь Наталья Бударина, 12 членов комиссии, сотрудники аппарата и Федерального центра информатизации.

Выборы в Госдуму, Заксобрание Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября. Голосование пройдет в три дня, с 17 по 19 число включительно.