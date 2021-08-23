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Новости 15:40

Памфилова попросила губернаторов не мешать агитации перед выборами

фото ЗакС политика Памфилова попросила губернаторов не мешать агитации перед выборами

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 23 августа сообщила, что обратилась к руководителям регионов России с просьбой обеспечить нормальный ход агитационной кампании кандидатов и партий. Письма направлены во все субъекты страны, отметила Пафмилова. Она добавила, что копии обращений отправила главам региональных избирательных комиссий.

Памфилова считает, что избирателей надо информировать обо всех кандидатах и партиях одинаково. Возможности для агитации следует организовать по всей стране, уверена глава ЦИК:

- Во всех регионах должны быть все условия для проведения мероприятий с участием избирателей. Здесь не должно быть неравенства, выборочного подхода, у всех партий должны быть равные условия, поскольку кампания у нас полноценная. 

Председатель Центризбиркома отметила, что комиссия рекомендовала проводить агитацию безконтактным способом из-за коронавируса. Многие кандидаты и партии уже меняют "характер общения" с избирателями, отметила руководитель комиссии.

Напомним, 17-19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Государственной думы. В ряде регионов будут выбирать свои Законодательные собрания и руководителей субъектов. 

София Сататрова

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