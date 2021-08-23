ИКМО "Автово" повторно рассмотрит вопрос регистрации кандидата от Партии социальной защиты Демчука

Кировский районный суд Петербурга 23 августа обязал ИКМО "Автово" повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата от Партии социальной защиты Егора Демчука, сообщил ЗАКС.Ру кандидат.

По его словам, адвокат, представляющий в суде интересы ИКМО "Автово", на заседании перечислил все неточности, которые члены комиссии якобы обнаружили в его документах. В частности, это претензии к отсутствию данных о районе города, в котором проживает кандидат.

Другой претендент от Партии социальной защиты Иван Мельницкий смог добиться регистрации через Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, а вот третий кандидат, Игорь Лебедев, не стал продолжать борьбу за мандат. После отказа в регистрации он решил не обращаться в суд, так как не видит смысла бороться с "чиновничьей мафией".

- Честно говоря, то, что я увидел в Автово, мне оптимизма не внушает. Мне кажется, Демчуку откажут за недостаточный блеск в ботинках. Повод будет обязательно найден, - заявил Лебедев.

Кроме того, Лебедев рассказал, что зимой 2021 года, перед решением о выдвижении на выборы, на него напал неизвестный с ножом. Экс-кандидат связывает это с его желанием участвовать в выборах.

- Возвращался с работы, напал неизвестный мне человек. У него проблема была - он не знал, что у меня пистолет. Он решил покуражиться, начал избивать. Я ему дал сдачи. Когда он неторопливо доставал нож, два выстрела уронили его на асфальт, - поделился экс-кандидат в муниципальный совет.

Уголовные дела в отношение участников происшествия возбуждать не стали. За ​​стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах Лебедев получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Оружие изъяли.

Константин Леньков