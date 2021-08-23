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Выборы 2021

Муниципал 18:38

ИКМО "Автово" повторно рассмотрит вопрос регистрации кандидата от Партии социальной защиты Демчука

фото ЗакС политика ИКМО "Автово" повторно рассмотрит вопрос регистрации кандидата от Партии социальной защиты Демчука

Кировский районный суд Петербурга 23 августа обязал ИКМО "Автово" повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата от Партии социальной защиты Егора Демчука, сообщил ЗАКС.Ру кандидат. 

По его словам, адвокат, представляющий в суде интересы ИКМО "Автово", на заседании перечислил все неточности, которые члены комиссии якобы обнаружили в его документах. В частности, это претензии к отсутствию данных о районе города, в котором проживает кандидат.

Другой претендент от Партии социальной защиты Иван Мельницкий смог добиться регистрации через Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, а вот третий кандидат, Игорь Лебедев, не стал продолжать борьбу за мандат. После отказа в регистрации он решил не обращаться в суд, так как не видит смысла бороться с "чиновничьей мафией". 

- Честно говоря, то, что я увидел в Автово, мне оптимизма не внушает. Мне кажется, Демчуку откажут за недостаточный блеск в ботинках. Повод будет обязательно найден, - заявил Лебедев. 

Кроме того, Лебедев рассказал, что зимой 2021 года, перед решением о выдвижении на выборы, на него напал неизвестный с ножом. Экс-кандидат связывает это с его желанием участвовать в выборах. 

- Возвращался с работы, напал неизвестный мне человек. У него проблема была - он не знал, что у меня пистолет. Он решил покуражиться, начал избивать. Я ему дал сдачи. Когда он неторопливо доставал нож, два выстрела уронили его на асфальт, - поделился экс-кандидат в муниципальный совет.  

Уголовные дела в отношение участников происшествия возбуждать не стали. За ​​стрельбу из оружия в неотведенных для этого местах Лебедев получил штраф в размере 40 тысяч рублей. Оружие изъяли. 

Константин Леньков

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