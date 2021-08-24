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В Петербурге с 27 августа смягчат антиковидные ограничения

фото ЗакС политика В Петербурге с 27 августа смягчат антиковидные ограничения

Губернатор Петербурга Александр Беглов 24 августа утвердил изменения в постановление правительства города №121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". С 27 августа в городе разрешат работу аквапарков и допустят зрителей на спортивные мероприятия, сообщается на сайте Смольного.

Изменения также коснутся работы мест досуга и развлечений в торговых центрах, детских игровых комнат (вне точек общепита) и аттракционов, расположенных в помещениях. 

Все работники детских комнат, точек досуга в торговых центрах и аквапарков к 1 октября должны пройти полный курс вакцинации и иметь QR-код, подтверждающий этот статус. До 27 августа сотрудникам перечисленных учреждений достаточно получить первый компонент вакцины. 

Кроме того, с 27 августа в городе разрешат проводить массовые мероприятия (выставки и конференции) численностью более 75 человек по согласованию с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле. Максимальная посещаемость не должна превышать 1000 человек. Участники мероприятий, кроме гостей, с 1 октября также должны пройти полный курс вакцинации и иметь отрицательный ПЦР-тест, сданный за три дня до планируемой даты мероприятия. 

Под запретом остаются спортивные, физкультурные, культурно-зрелищные мероприятия. 

Константин Леньков

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