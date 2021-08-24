За время пандемии в Петербурге закрылись 28 тысяч субъектов малого бизнеса

В течение эпидемического кризиса в Петербурге закрылись 7% организаций малого бизнеса или 28 тысяч юрлиц, сообщил 24 августа на заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко. При этом он отметил, что это никак не отразилось на трудоустройстве населения.

- Я хотел бы отметить, что число занятых людей в малом бизнесе выросло в этот же период на 115 тысяч человек. Как правило, эти числовые значения были выявлены не пандемией, а организационно-правовой формой организаций малого бизнеса, - объяснил Москаленко.

По словам чиновника, значительно выросло число индивидуальных предпринимателей и самозанятых, а сократились в основном микропредприятия.

- Я бы хотел отметить, что фактором, который послужил для изменения организационно-правовой формы, стала отмена единого налога на вмененный доход для малых организаций с 1 января этого года. Для малого бизнеса форма самозанятых и индивидуальных предприятий в сегодняшних реалиях является наиболее выгодной и комфортной, - заявил глава комитета.

Также Москаленко отметил в своем докладе, что на август 2021 года в Петербурге компенсировали потери от пандемии все отрасли кроме сферы туризма.