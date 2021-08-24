Администрация Василеостровского района отказала Вавилиной в предвыборном пикете на пять человек

Администрация Василеостровского района отказала главе МО "Гавань", кандидатке в депутаты ЗакСа от "Справедливой России" Нэлли Вавилиной в пикете на пять человек, об этом Вавилина сообщила в Facebook.

Пикет в рамках предвыборной кампании участники планировали провести 27 августа на углу Новосмоленской набережной и улицы Кораблестроителей. Однако администрация отказала в согласовании, сославшись на действующие в Петербурге ограничительные меры из-за эпидемии коронавируса.

Вавилина напомнила, что при этом в конце июня при ограничительных мерах провели праздник выпускников "Алые паруса", к которому возникли вопросы. Она подчеркнула, что, как законопослушный человек, отказывается от намерения провести пикет, но объявила о намерении провести другое мероприятие.

Вавилина намерена провести публичное мероприятие количеством до 75 человек против намыва у берега острова Декабристов и за мораторий на застройку Василеостровского района. Его она хочет назначить на 16 сентября на том месте, где проводились митинги за парк на Смоленке. Вавилина сообщила, что подаст уведомление в законном порядке, и попросила не занимать то место "школьным базаром с трусами и лифчиками".