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Центризбирком снял с выборов в Госдуму 8 человек

фото ЗакС политика Центризбирком снял с выборов в Госдуму 8 человек

Центральная избирательная комиссия 24 августа исключила из списков кандидатов в Государственную Думу 8 человек из 3 партий. Трансляция заседания ЦИК шла на сайте комиссии.

Центризбирком исключил из списка партии "Яблоко" трех человек: Любовь Баландину, Екатерину Колесникову и Андрея Шалимова. Они подали соответствующее личное заявление в исполком "Яблоко", сообщил член ЦИК Антон Лопатин. Он пояснил, что партия направила в ЦИК свое решение об удовлетворении заявлений кандидатов.

Из списка "Новых людей" ЦИК исключил четверых кандидатов: Рустама Риянова, Анну Чередниченко, Владимира Цейтлина и Валерия Зайцева. Соответствующее решение в Центризбирком направила партия, сообщила Эльмира Хаймурзина. Она добавила, что ЛДПР просила исключить одного человек из своего списка — Юрия Хрущева. Члены Центризбиркома проголосовали за выведение перечисленных из числа зарегистрированных кандидатов в Госдуму. 

София Саттарова

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