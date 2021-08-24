Мосгорсуд подтвердил законность снятия Романа Юнемана с выборов в Госдуму

Московский кандидат-самовыдвиженец в Госдуму Роман Юнеман, снятый ранее с выборов окружным избиркомом, не смог оспорить свой отказ в регистрации кандидатом. Мосгорсуд отклонил апелляцию его адвокатов, передает "Интерфакс".

Основанием для снятия политика с выборов формально стало более чем двухкратное превышение порога недействительных (бракованных) подписей граждан: таковых насчитали 1594. Процедуру и методику их проверки Юнеман ранее назвал "полным бредом".

При том, что по своему округу Юнеману достаточно было собрать 15 тысяч подписей москвичей, его команде удалось собрать 24 тысячи. Политик, наблюдая за поведением властных органов в процессе обработки подписных листов, отметил, что в какой-то момент оно резко изменилось. При голосовании из всех членов окружного избиркома за него вступился только представитель КПРФ.