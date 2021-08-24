Медведев рассчитывает на "безоговорочную и честную" победу ЕР на выборах в Госдуму

Бывший президент и премьер, лидер единороссов Дмитрий Медведев на съезде партии 24 августа вновь напомнил об амбициозности задачи, стоящей перед его однопартийцами и единомышленниками на грядущих в сентябре думских выборах, которые пройдут в три дня.

"Мы обязаны выиграть честно и безоговорочно, не оставив оппонентам никаких шансов. Но победа "Единой России" будет зависеть не только от ярких и достойных кандидатов, у нас их достаточно. Успех во многом — это конкретная предвыборная программа, близкая и понятная гражданам", – произнес он на съезде, который транслировал канал "Россия 24".

Отметим, что еще с прошлого года руководство единороссов регулярно заявляет о необходимости набрать конституционное большинство в федеральном парламенте. При этом, согласно исследованиям различных социологических служб, даже таких, как ФОМ и ВЦИОМ, рейтинг партии власти неуклонно падает и в целом по стране в последнее время не превышает 30%.