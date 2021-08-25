КПРФ заняла первые строчки в бюллетенях на выборах в семи регионах

КПРФ выдвинула своих кандидатов в 39 региональных парламентах России и получила в семи из них первые строчки в бюллетенях, сообщила на заседании 25 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Пафмилова. Она напомнила, что на выборы в Государственную думу партия тоже получила первое место в бюллетене.

ЛДПР, "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - За правду" заняли первые строчки в пяти регионах каждая, следует из представленной ЦИК статистики. В ней же видно, что выдвинулись и получили лидирующие места в бюллетене в одном регионе "Партия прямой демократии" и "Гражданская платформа".

София Саттарова