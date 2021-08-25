           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:19

КПРФ заняла первые строчки в бюллетенях на выборах в семи регионах

фото ЗакС политика КПРФ заняла первые строчки в бюллетенях на выборах в семи регионах

КПРФ выдвинула своих кандидатов в 39 региональных парламентах России и получила в семи из них первые строчки в бюллетенях, сообщила на заседании 25 августа председатель Центральной избирательной комиссии Элла Пафмилова. Она напомнила, что на выборы в Государственную думу партия тоже получила первое место в бюллетене.

ЛДПР, "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - За правду" заняли первые строчки в пяти регионах каждая, следует из представленной ЦИК статистики. В ней же видно, что выдвинулись и получили лидирующие места в бюллетене в одном регионе "Партия прямой демократии" и "Гражданская платформа".

cik bul.jpg (202 KB)

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости25 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru