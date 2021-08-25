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Новости 11:44

Суд впервые встал на сторону участника январского протеста, взыскав с МВД в его пользу 10 тысяч рублей

фото ЗакС политика Суд впервые встал на сторону участника январского протеста, взыскав с МВД в его пользу 10 тысяч рублей

Фрунзенский райсуд Владивостока встал на сторону местного жителя Кирилла Петрова, оштрафованного за участие в протесте 31 января, и взыскал с МВД 10 тысяч рублей в его пользу, информирует "Апология протеста".

Силовиков признали виновными в причинении мужчине морального вреда из-за незаконного привлечения к административной ответственности.

Петрова задержали на акции 31 января и доставили в отдел, где в его отношении был составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка проведения митинга). Позднее Фрунзенский райсуд оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей.

Петров обратился в Приморский краевой суд, который отменил решение нижестоящей инстанции, прекратив дело ввиду отсутствия состава правонарушения.

После этого Петров решил засудить МВД за незаконное преследование.

"Сегодня суд частично удовлетворил иск. Отметим, что это первое решение суда о компенсации морального вреда по зимним протестам", - подчеркнули в "Апологии протеста".

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