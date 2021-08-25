ЦИК: Наблюдать за выборами смогут СПЧ и уполномоченные по правам человека

Центральная избирательная комиссия 25 августа расширила перечень тех, кто сможет наблюдать за трансляцией с избирательных участков во время выборов 17-19 сентября. Зампред Центризбиркома Николай Булаев сообщил, что право доступа к онлайн-трансляции получат Совет по правам человек (СПЧ) и уполномоченные по правам человека в стране и регионах.

Федеральные органы смогут отслеживать все участки, а региональные - только в своих субъектах, уточнил Булаев. Он добавил, что количество аккаунтов ЦИК не ограничивает ни для СПЧ, ни для уполномоченных. Органы получат столько возможностей доступа к трансляции, сколько запросят, пояснил зампред ЦИК.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что новая система видеонаблюдения позволяет следить за выборами всем заинтересованным лицам. Простому избирателю надо потрудиться и пройти обучение, заявила Памфилова.

- Требование только одно – чтобы человек понимал, что происходит на участке, чтобы он четко понимал, где могут быть нарушения, - сказала глава ЦИК.

Напомним, ранее смотреть онлайн-трансляцию с избирательных участков мог любой желающий на специальном портале. В кампанию 2021 года Центризбирком решил закрыть общий доступ и выдавать аккаунты для просмотра видео только определенному кругу людей. Подробнее об этом - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова