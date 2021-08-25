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Выборы 2021

Новости 13:24

Беглов назначил себя главой группы Смольного по подготовке к выборам

фото ЗакС политика Беглов назначил себя главой группы Смольного по подготовке к выборам

Губернатор Петербурга Александр Беглов назначил себя руководителем координационной группы исполнительной власти города по помощи избирательным комиссиям в проведении выборов 2021 года, следует из соответствующего постановления. Такой документ Смольный принимает перед каждыми выборами. Ранее главой координационной группы назначали вице-губернатора, руководящего администрацией города.

Заместителями Беглова в органе в 2021 году стали вице-губернатор по внутренней политике Александр Бельский и председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. Бельский также участвует в выборах депутатов Законодательного собрания города - он вошел в первую пятерку общегородского списка "Единой России". 

В координационную группу вошли ряд других вице-губернаторов, сотрудники администрации Петербурга, главы комитетов и районов. Группа ответственна за предсотавление избиркомам помещений, транспорта, техники и других вещей, прописано в постановлении.

Там же сказано, что координационная группа должна "оказывать содействие зарегистрированным кандидатам и избирательным объединениям в организации и проведении агитационных публичных мероприятий в соответствии с действующим законодательством" и информировать граждан о проведении выборов. Согласно плану мероприятий, исполнительная власть для этого будет размещать рекламу, взаимодействовать с молодежными организациями и другими способами доносить до петербуржцев знание о предстоящих выборах. 

Координационная группа собралась на первое совещание 24 августа, сообщили в администрации Петербурга. На нем Беглов заявил, что внештаные ситуации не должны помешать петербуржцам принять участие в голосовании.  По его словам, власти города обязаны провести выборы честно и открыто:

"Мы должны сделать все, чтобы выборы в Петербурге прошли в соответствии с действующим законодательством, честно и открыто", - цитирует губернатора пресс-служба его администрации. 

Напомним, при выдвижении в депутаты ряд чиновников обязаны уйти в отпуск на время предвыборной кампании. Это требование не касается вице-губернаторов Петербурга. Ранее Бельский заявил, что не видит конфликта интересов в своем выдвижении и вхождении в координационный совет по помощи избиркомам. 

На выборах губернатора 2019 года такую группу возглавляла вице-губернатор и руководитель администрации главы города Любовь Совершаева. В 2016 году на предыдущих выборах ЗакСа - вице-губернатор Александр Говорунов

Выборы депутатов Законодательного собрания Петербурга пройдут 17-19 сентября. В эти же дни россияне должны выбрать новый состав Государственной Думы. 

 

София Саттарова

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