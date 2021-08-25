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Новости 18:10

Путин позволил чиновникам иметь второе гражданство, если от первого избавиться "невозможно"

фото ЗакС политика Путин позволил чиновникам иметь второе гражданство, если от первого избавиться "невозможно"

Владимир Путин подписал указ, согласно которому россиянам, имеющим два паспорта, можно занимать государственные должности, если они не имеют возможности избавиться от двойного гражданства. Документ, на который обратила внимание "Новая газета", доступен на портале правовой информации.

"Гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне", - следует из президентского указа.

"Независящие от чиновника причины" определит сам президент либо комиссия по вопросам гражданства.

Параллельно в указе Путин просит госслужащих самостоятельно принимать меры для избавления от иностранного гражданства.

Имеющих два паспорта чиновников будут нанимать только по госконтракту, срок которого не должен превышать срока действия решения комиссии по вопросам гражданства в отношении данного россиянина.

Чиновники, уже имеющие двойное гражданство, обязаны до 15 ноября направить своим начальникам заявление с просьбой не лишать их должности.

Напомним, что принятые в прошлом году изменения Конституции запретили чиновником иметь и российский, и иностранный паспорта.

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