"Надоели уже все! Сдохни, тварь": "Почта России" проверит инцидент с напавшей на клиентку сотрудницей

Сотрудница петербургского отделения "Почты России" напала на пришедшую забирать посылку девушку. Видео с инцидентом опубликовано в социальных сетях: на кадрах работница орёт на петербурженку матом и прогоняет её, в конце швыряя в неё заказанный рюкзак.

Изначально возмущение девушки вызвало то обстоятельство, что сотрудница службы вместо того, чтобы обслужить её и выдать заказ, долгое время разговаривает по телефону. Она сделала ей замечание, на что получила пассионарный отпор.

"Надоели уже, ********! Иди отсюда, чокнутая! Сдохни, тварь", - не унималась женщина.

"Росбалт" сообщает, что "Почта России" знает о произошедшем и проводит внутреннюю проверку.

"Мы считаем, что поведение нашей сотрудницы в этом видео недопустимо, какими бы ни были причины конфликта. Мы уже начали внутреннее расследование, чтобы разобраться во всех деталях. Сейчас мы экстренно ищем ей замену, так как до выяснения всех обстоятельств отстраняем ее от работы с клиентами", - отчитались в "Почте России".