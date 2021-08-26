"Колумбайн" заставил власти Казани прибегнуть к услугам ЧОП для охраны школ

После трагедии, произошедшей в гимназии №175 Казани, власти города решили усилить охрану всех городских заведений среднего образования, говорится в сообщении мэрии в её официальном Telegram-канале.

"Главный вопрос, который обсуждался на (августовской педагогической) конференции и который волнует всех родителей, – вопрос безопасности в школах. Как сообщил сегодня на августовском педсовете начальник управления образования Ирек Ризванов, планируется, что в новом учебном году школы будут охранять ЧОПы", - отмечается в послании мэрии.

Услуги ЧОП будут оплачены как из бюджета города, так и республики, родителей школьников от оплаты освободят.

Не так давно президент Татарстана Рустам Минниханов известил, что власти региона приняли решение о выделении из бюджета республики 457 млн рублей на финансирование физической охраны школ первой и второй категорий.

Напомним, что трагедия произошла в школе № 175 Казани 11 мая: местный житель Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение с ружьём и начал стрелять по людям. В результате погибли десять человек, ещё двадцать попали в больницы. В социальных сетях 19-летний юноша называл себя "богом" и предупреждал о желании убивать людей. Сам он тоже учился в обозначенной гимназии.

Ружье принадлежало молодому человеку легально, в связи с чем позднее президент Владимир Путин поручил ужесточить порядок продажи оружия в РФ. Обновлённый закон был не так давно принят: возраст приобретения оружия подняли до 21 года.

"Казанский стрелок" на время следствия заключён под стражу.