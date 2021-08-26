"Меня давно ассоциируют с ведьмой": Члены вологодских УИК подарили Памфиловой метлу

В ходе сегодняшнего заседания Центральной избирательной комиссии члены УИК Вологодской области преподнесли Элле Памфиловой необычный презент - "электоральную" метлу, которая бы помогла очистить грядущие выборы от "скверны".

"Народ [Вологодской области] любит чистоту, в том числе и чистоту выборов. Там бьет ключом народное творчество, и, кроме средств обеспечения чистоты выборов, они используют еще и народные инструменты, которые не предусмотрены законодательством. И на одном из семинаров члены комиссии попросили меня передать этот самый инструмент для обеспечения дополнительной чистоты выборов", - приводит Znak.com выдержку из выступления члена ЦИК Евгения Колюшина, вручившего Памфиловой подарок.

Необычный дар глава Центризбиркома оценила.

"Каким образом [использовать метлу]? Битьем по лбу? Я не понимаю. <…> Меня все равно давно ассоциируют с ведьмой, пусть будет, я не против", - поблагодарила Памфилова, пообещав всегда атрибут носить с собой.