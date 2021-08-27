Двух жителей Екатеринбурга отправили в колонию за бросок гранаты и шашки на акции протеста 23 января

Верх-Исетский суд Екатеринбурга приговорил к реальным срокам заключения в колонии двух мужчин по делу о применении силы к сотрудникам правоохранительных органах на акции протеста 23 января в поддержку Алексея Навального, передает It's My City.

Кирилла Кудрина и Алексея Конькова признали виновными в нарушении ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение силы в отношении представителя власти). Кудрину назначили восемь месяцев лишения свободы, Конькову - десять.

Конькова обвиняли в том, что в ходе протестов он кинул дымовую шашку, а Кудрина - в броске пиротехнической гранаты. Суд пришел к выводу, что из-за шашки у силовиков начали слезиться глаза, запершило в горле и заболела голова, а пиротехническая граната повредила штаны сотруднику ОМОНа.

Изначально фигурантам вменяли также ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов в качестве оружия), но следствие в итоге сочло эту квалификацию излишней. Кудрин и Коньков в процессе признали вину, хотя сначала ее отрицали.