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Единороссы ЗакСа вновь не захотели обсуждать инициативу о возврате прежнего пенсионного возраста

фото ЗакС политика Единороссы ЗакСа вновь не захотели обсуждать инициативу о возврате прежнего пенсионного возраста

Депутаты Законодательного собрания Петербурга большинством голосом отказались включать в повестку заседания 27 августа вопросы фракции Партия роста. Члены фракции предлагали рассмотреть проект федерального закона о возврате к старому возрасту выхода на пенсию: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Также они предложили вынести на обсуждение федеральную инициативу об индексации пенсий работающим пенсионерам. 

- Вот вы всё вносите для себя. Хоть в последние дни сделайте что-нибудь для людей, для наших избирателей, - призвала с трибуны лидер фракции Партия роста Оксана Дмитриева

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров ответил на это, что никто из депутатов ничего не вносит для себя. 

- Я понимаю, что у вас очень удачная избирательная кампания, где все… включая административный ресурс, - добавил Макаров. 

Идею вынести на обсуждение этих документов поддержали не более 11 депутатов. Большинство единороссов при этом отказались голосовать вообще. 

Также не стали включать в повестку заседания законопроект депутата от "Справедливой России" Надежды Тихоновой. Она предлагала наделить муниципалов полномочиями устанавливать ограждения во дворах для борьбы с нелегальной парковкой. 

Ранее Партия роста неоднократно пыталась внести на рассмотрение депутатов свою инициативу о снижении пенсионного возраста. Каждый раз единороссы отказывались её обсуждать. 

Напомним, возраст выхода на пенсию на пять лет в России поэтапно поднимают с 2018 года по инициативе правительства. Против этого решения в Госдуме и региональном парламенте Петербурга выступили все фракции кроме "Единой России".

Сергей Еремеев


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