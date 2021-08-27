На УИК, где голосуют курсанты Военно-медицинской академии, определили в семь раз больше бюллетеней

Члены Территориальной избирательной комиссии №22 на заседании 27 августа проголосовали за распределение бюллетеней по УИКам на выборах в Законодательное собрание (5-й округ) и Государственную думу (213-й округ). На участок, где будут голосовать курсанты и сотрудники Военно-медицинской Академии определили 3,5 тысячи бюллетеней. Всего на этом участке зарегистрировано 539 человек - в семь раз меньше, сообщил корреспондент ЗАКС.Ру.

На заседании вопросы возникли у двух человек: кандидата в ЗакС по 5-му округу Юрия Багрова ("Яблоко") и члена комиссии с правом решающего голоса Екатерины Скворцовой. На вопрос о том, как количество бюллетеней в пять раз превысило количество избирателей, председатель комиссии Олег Ткаченко ответил, что комиссия учла опыт предыдущих выборов. По его словам, в прошлые разы желающих проголосовать на этом участке оказалось больше зарегирированных жителей, к тому же академия заранее сообщила о количестве желающих проголосовать.

— Количество избирателей у нас увеличивается. Это курсанты, сотрудники. Все эти лица у нас прикрепляются по списку на данный избирательный участок. Мы сразу же берём с запасом количество избирательных бюллетеней, — ответил Траченко.

Он также отметил, что на предыдущих выборах на некоторых участках буквально заканчивались бюллетени и их приходилось "перебрасывать" с других участков.

— Люди приходят, а бюллетеней нет. Мы перераспределяли, экстренно собирали заседание комиссии и перераспределяли с других участков. Звонили, спрашивали, где есть лишние. Чтобы не происходило таких казусов, мы уже принимаем решение и перераспределить бюллетени в таком количественном составе, — заявил председатель комиссии.

УИК №343 обслуживает всего два адреса: здание Военно-Медицинской академии и жилой дом, который раньше использовался как общежитие для курсантов. Итог голосования на этом участке стал причиной скандала на муниципальных выборах 2019 года. Тогда результат голосования определили всего два участка: УИК №343 и №334 - они стали одними из немногих, где была обеспечена почти 100% явка. Тогда выбрать мундепов на 343 участке пришли 3209 человек (всего в том году там было зарегистрировано 3215 избирателей).

В разговоре с ЗАКС.Ру Багров сообщил, что на участковых избирательных комиссиях количество бюллетеней редко превышает число зарегистрированных жителей. Он добавил, что военнослужащие зарегистрированы по адресу воинской части, а не в учебном заведении.

— Подноготная этой истории в том, что голосуют эти внезапно образовавшиеся три тысячи человек так, как надо, — сказал Багров.

Напомним, голосование на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания Петербурга пройдут с 17 по 19 сентября.

Константин Леньков