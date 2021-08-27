Баллотирующийся в ЗакС активист Костров вызвал соперников по округу на дебаты

Лидер общественного движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Ярослав Костров, выдвигающийся при поддержке справедливороссов в Заксобрание от одномандатного округа №216, захотел поучаствовать в дебатах с конкурентами. Главными соперниками для себя он считает лидера фракции "Яблоко" Бориса Вишневского и бывшего главу комитета по социальной политике Александра Ржаненкова.

"Видел, что недавно яблочник Михнов-Войтенко вызывал Дмитриеву из Партии Роста. Как я понимаю, Оксана Генриховна не согласилась, и ничего не получилось. Похоже, что сейчас ситуация у нас в центре практически аналогичная. Неужели и здесь ничего не выйдет? Интересно будет хоть услышать причины отказа", - написал кандидат в своем Facebook

Костров сетует на то, что не в первый раз публично предлагает дебаты политическим противникам, и уверен в том, что предложения до них дошли, а "в ответ лишь тишина".

фото: Центральный район за комфортную среду обитания / ВКонтакте