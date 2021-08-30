В Чечне наблюдать за выборами будут антифейковые отряды МГЕР

"Молодая гвардия Единой России" решила организовать собственное наблюдение за ходом выборов в Чеченской республике и учредила специальные антифейковые отряды, которые должны следить за вбросами и обеспечить максимальную прозрачность процесса.

Пока что в отряде МГЕР 56 волонтёров, они займутся выявлением нарушений на участках для голосования, делится ИА "Чечня Сегодня".

Группа состоит из комментаторов, мобильных групп, интернет-аналитиков и наблюдателей. Вплоть до выборов они будут проходить обучение по выбранным категориям, уточнил глава локального подразделения МГЕР Садо Месербиев.

Напомним, 19 сентября 2021 года в Чечне будут выбирать главу, депутатов Госдумы и депутатов местного парламента.

Подходит к концу очередной срок Рамзана Кадырова на посту главы республики. На последних выборах, как, впрочем, и на тех, что прошли ранее, он набрал свыше 97% голосов избирателей.